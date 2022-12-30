Хочуть, щоб українці на Новий рік були в темряві: Зеленський попередив про нову атаку РФ

Президент України вважає, що ворог в останні два дні 2022 року може завдати ще одного масованого удару по інфраструктурі.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може до кінця 2022 року завдати ще одного масованого удару по території країни. Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні 29 грудня.

Глава держави наголосив, що окупанти хочуть залишити українців без світла на новорічні свята.

"Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог ще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві", — прокоментував Зеленський.

[ + – ] Про потенційну нову атаку Росії дивитись з 2:58

За словами президента, Кремль намагається змусити українців страждати.

"Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати", — уточнив він.

Водночас Зеленський вважає, що українці встоять, незалежно від планів і розрахунків Росії.

Однак, Україна зможе вигнати ворога зі своєї території, додав глава держави.

"Хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо. Обов'язково. Виженемо їх. Без сумніву", — резюмував президент.

Нагадаємо, у ніч із 29 на 30 грудня Київ і Київську область атакували російські дрони Shahed іранського виробництва. Як стало відомо, сили ППО змогли збити усі 16 безпілотників.

У столиці один із дронів, що впали, пошкодив адміністративну будівлю в Голосіївському районі. Ударною хвилею зачепило вікна сусіднього будинку.