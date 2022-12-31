"Даем убежище России": эксперты назвали условия, при которых Украина быстрее победила бы РФ

По словам аналитиков, Украина могла бы быстрее выиграть войну, если бы Запад не боялся так называемой "эскалации" и предоставил ей наступательное вооружение и дальнобойное оружие.

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Бывший командующий армией США Бен Ходжес заявил, что Соединенные Штаты "дают убежище России", не давая Украине дальнобойные ракеты и истребители F-16. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Не предоставив УКР ATACMS (армейские тактические ракетные комплексы), F16 и другие ударные средства дальнего действия, мы фактически предоставили убежище России, которая может убивать невинных гражданских лиц в Украине, не опасаясь последствий. Политика, которую невозможно защитить", — написал Ходжес.

Он также сослался на слова американского военного Чака Пфаррера о том, что некоторые ракеты запускаются россиянами из оккупированных регионов Украины. Поэтому нужно снарядить ВСУ ракетами, которые могут поражать цели на расстоянии в 300 километров.

Российский эксперт Дмитрий Горенбург из Центра военно-морского анализа сказал изданию Newsweek, что победа Украины могла бы прийти быстрее, если бы Запад действительно предоставил дальнобойное оружие, а не боялся "эскалации конфликта".

"Я согласен с тем, что Россия вряд ли добьется какого-либо прогресса этой весной или вообще в 2023 году, если уж на то пошло. Однако я несколько менее уверен в том, что России не хватает рабочей силы и припасов, чтобы продержаться прошлым летом", — сказал он.

По его словам, у РФ хватит сил на то, чтобы воевать продолжительное время, даже если украинские силы будут продвигаться.

Генри Хейл, профессор политологии и международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, сказал, что РФ может мобилизовать дополнительные ресурсы даже в условиях санкций. Но Путин, по его мнению, все равно в очень трудной ситуации.

"Путин может захотеть бросить своих молодых людей в мясорубку, чтобы отразить наступление Украины, но призыв на военную службу сопряжен с риском, особенно когда причина не та, за которую, по мнению большинства россиян, они и их близкие должны умереть", — сказал эксперт.

Ранее Фокус писал, что журналисты WP заявили, что в российской элите растет раскол на фоне поражений в Украине, Путин теряет поддержку. Собеседники рассказали журналистам, что между окружением президента РФ "возникает новая пропасть", а глава Кремля "чувствует потерю своих друзей".

Еще напомним, что Путин готовится разместить в Беларуси ядерное оружие. По словам экс-министра Павла Латушко, для этого на боевое дежурство в Беларусь поступили комплексы "Искандер", а самолеты Су-25 прошли необходимую модернизацию.