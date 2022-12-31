"Даємо притулок Росії": експерти назвали умови, за яких Україна швидше перемогла б РФ

За словами аналітиків, Україна могла б швидше виграти війну, якби Захід не боявся так званої "ескалації" та надав їй наступальне озброєння та далекобійну зброю.

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Колишній командувач армії США Бен Ходжес заявив, що Сполучені Штати "дають притулок Росії", не даючи Україні далекобійні ракети та винищувачі F-16. Про це він написав у себе в Twitter.

"Не надавши УКР ATACMS (армійські тактичні ракетні комплекси), F16 та інші ударні засоби далекої дії, ми фактично надали притулок Росії, яка може вбивати безневинних цивільних осіб в Україні, не побоюючись наслідків. Політика, яку неможливо захистити", — написав Ходжес.

Він також послався на слова американського військового Чака Пфаррера, що деякі ракети запускаються росіянами з окупованих регіонів України. Тому потрібно спорядити ЗСУ ракетами, які можуть вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Російський експерт Дмитро Горенбург із Центру військово-морського аналізу сказав виданню Newsweek, що перемога України могла б прийти швидше, якби Захід справді надав далекобійну зброю, а не боявся "ескалації конфлікту".

"Я згоден з тим, що Росія навряд чи доб'ється якогось прогресу цієї весни або взагалі у 2023 році, якщо вже на те пішло. Однак я дещо менш впевнений у тому, що Росії не вистачає робочої сили та запасів, щоб протриматися минулого літа". ", — сказав він.

За його словами, РФ вистачить сил на те, щоб воювати тривалий час, навіть якщо українські сили просуватимуться.

Генрі Хейл, професор політології та міжнародних відносин в Університеті Джорджа Вашингтона, сказав, що РФ може мобілізувати додаткові ресурси навіть за умов санкцій. Але Путін, на його думку, все одно у дуже важкій ситуації.

"Путін може захотіти кинути своїх молодих людей у м'ясорубку, щоб відобразити наступ України, але заклик на військову службу пов'язаний із ризиком, особливо коли причина не та, за яку, на думку більшості росіян, вони та їхні близькі мають померти", — сказав експерт.

Раніше Фокус писав, що журналісти WP заявили, що у російській еліті зростає розкол на тлі поразок в Україні, Путін втрачає підтримку. Співрозмовники розповіли журналістам, що між оточенням президента РФ "виникає нова прірва", а глава Кремля "відчуває втрату своїх друзів".

Ще нагадаємо, що Путін готується розмістити у Білорусі ядерну зброю. За словами ексміністра Павла Латушка, для цього на бойове чергування до Білорусі надійшли комплекси "Іскандер", а літаки Су-25 пройшли необхідну модернізацію.