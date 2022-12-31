Будут атаковать Украину: РФ получила новую парти дронов-камикадзе из Ирана, — ISW

Аналитики заявили, что российские атаки дронами становятся все менее результативными из-за хорошей работы украинской противовоздушной обороны.

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Тот факт, что Россия снова начала активно использовать дроны-камикадзе Shahed-136, может говорить о том, что она получила новую партию этих БПЛА от Ирана. К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что атаки российских дронов-камикадзе последовали за серией массированных ракетных ударов по критически важной инфраструктуре Украины 29 декабря. Сообщается, что в ходе последней атаки оккупанты запустили 23 БПЛА, большинство из которых были именно Shahed-136.

Аналитики пишут, что РФ использует дроны куда активнее:

39 дронов за последние два дня

30 беспилотников Shahed 131 и -136 в ночь с 18 на 19 декабря

13 беспилотников Shahed-136 14 декабря

Это может указывать на то, что российские силы накопили больше беспилотников иранского производства, или что Россия получила новую партию от Ирана.

"Украинские ПВО недавно доказали свою высокую эффективность в уничтожении беспилотников "Shahed", а использование этих систем российскими военными для атак на гражданские объекты в тылу Украины имеет все меньшую результативность", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что ударившие по Киеву дроны повредили административное здание. По словам главы военной администрации города Сергея Попко, в столице было зафиксировано пять БПЛА Shahed. Силы ПВО смогли сбить все из них.

Еще напомним, что эксперт назвал более эффективное оружие против дронов Shahed, чем средства ПВО. Иранским БПЛА нужно противостоять, задействуя тактику британцев времен Второй мировой, считает Юрий Касьянов.