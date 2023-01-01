Масштабные салюты и солидарность с Украиной: как встретили Новый год в Европе и Азии (видео)
В Лондоне знаменитое колесо обозрения London Eye подсветили в цвета украинского флага в знак солидарности с Украиной. А в Сиднее впервые за 2 года масштабно отпраздновали наступление 2023 года.
В крупнейших европейских городах масштабно отпраздновали 2023 год. В Лондоне, Париже и Берлине отгремели салюты. Об этом сообщает Reuters.
Журналисты пишут, что 2022 год был отмечен российско-украинской войной, экономическими сложностями, а также последствиями глобального потепления. Также это был год драматического Чемпионата мира по футболу в Катаре и быстрые технологические изменения.
При этом для Украины не видно конца боевым действиям. В субботу ВС РФ нанесла очередной массированный удар в преддверии Нового года. В стране не отменили комендантский час, что сделало невозможным празднование во многих общественных местах.
В Лондоне известное колесо обозрения London Eye подсветили сине-желтым в знак солидарности с Украиной. Такого же цвета был и фейерверк в столице Великобритании. Мэр Лондона назвал празднование 2023 года крупнейшим в Европе. Салюты не утихали более 10 минут.
В Сиднее встречали Новый год без ограничений впервые с 2020 года. Там также устроили представление с салютом у моста Харбор.
"В канун Нового года мы говорим, что Сидней вернулся, в канун праздников по всему миру и встречаем Новый год с размахом", — заявил мэр Кловер Мур.
Также в Китае в городе Ухань, который был закрыт во время пандемии COVID-19, люды вышли на улицы без ограничений.
Вместе с тем в Чехии устраивать массовые празднования не стали с целью экономии. Вдобавок в Праге был установлен температурный рекорд. 31 декабря в чешской столице температура воздуха поднялась до 17,7 градусов по Цельсию.
Напомним, 31 декабря Борис Джонсон поздравил Украину с Новым годом. Бывший премьер-министр предрекает победу над РФ в следующем году.
Также президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Новым годом. Украинский народ выбрал сине-желтый флаг борьбы, а не белый.