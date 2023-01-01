Масштабні салюти та солідарність з Україною: як зустріли Новий рік у Європі та Азії (відео)

У Лондоні відоме оглядове колесо London Eye підсвітили у кольори українського прапора на знак солідарності з Україною. А в Сіднеї вперше за 2 роки масштабно відсвяткували святкування 2023 року.

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У найбільших європейських містах масштабно відсвяткували 2023 рік. У Лондоні, Парижі та Берліні відгриміли салюти. Про це повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть, що 2022 рік запамʼятається російсько-українською війною, економічними складнощами, а також наслідками глобального потепління. Також це був рік драматичного Чемпіонату світу з футболу у Катарі та швидких технологічних змін.

При цьому для України не видно кінця бойовим діям. У суботу ЗС РФ завдала чергового масованого удару напередодні Нового року. У країні не скасували комендантську годину, що унеможливило святкування у багатьох громадських місцях.

У Лондоні відоме колесо огляду London Eye підсвітили синьо-жовтим на знак солідарності з Україною. Такого ж кольору був і феєрверк у столиці Великобританії. Мер Лондона назвав святкування 2023 року найбільшим у Європі. Салюти не вщухали понад 10 хвилин.

[ + – ] Обережно, у відео чути звуки вибухів салюту. Святкування у Лондоні

У Сіднеї зустрічали Новий рік без обмежень уперше з 2020 року. Там також влаштували виставу із салютом біля мосту Харбор.

[ + – ] Обережно, у відео чути звуки вибухів салюту. Святкування у Сіднеї

"Напередодні Нового року ми говоримо, що Сідней повернувся, напередодні свят по всьому світу і зустрічаємо Новий рік із розмахом", — заявив мер Кловер Мур.

Також у Китаї у місті Вухань, яке було закрито під час пандемії COVID-19, люди вийшли на вулиці без обмежень.

[ + – ] Обережно, у відео чути звуки вибухів салюту. Святкування у Берлін

Водночас у Чехії влаштовувати масові святкування не стали з метою економії. До того ж у Празі було встановлено температурний рекорд. 31 грудня у чеській столиці температура повітря піднялася до 17,7 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, 31 грудня Борис Джонсон привітав Україну з Новим роком. Колишній прем'єр-міністр передрікає перемогу над РФ наступного року.

Також президент Володимир Зеленський привітав громадян із Новим роком. Український народ обрав синьо-жовтий прапор боротьби, а не білий.