"Страх должен угаснуть": РФ должна прийти к упадку, под контролем Запада, — эксперт

По мнению эксперта, ядерное оружие России может оказаться в таком же состоянии, что и ее регулярные войска. Именно это является самой большой опасностью для Москвы в противостоянии с Западом.

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Задача Европы состоит в том, чтобы привести Россию в состояние контролируемого упадка. Страх перед Москвой должен постепенно угасать, а вместе с ним и риск просчета. Об этом пишет редактор отдела международной безопасности CNN Рик Патон Уолш.

По мнению эксперта, Россия, начав полномасштабную войну с Украиной, встретила Запад, который был "счастлив" отправить часть своего оружия на свою восточную границу. Западные политики могут быть удивлены тем, что так называемые "красные линии" России, постоянно смещаются, поскольку Москва осознает, насколько ограничены ее неядерные возможности.

Уолш сообщает, что Запад объединился, несмотря на разногласия по другим вопросам, таким как Ирак, Сирия, траты на НАТО и прочие вопросы. Как пишет эксперт, сейчас у РФ огромные проблемы на фронте. Согласно официальной статистика, на передовой находится уже 77 тысяч плохо обученных мобилизованных россиян. Президент РФ Владимир Путин вынужден просить боеприпасы у третьих стран, а также сталкивается с критикой в свой адрес со стороны некоторых россиян. Даже тех, которые поддерживают войну.

"Выставленные почти как бумажный тигр, российские военные десятилетиями будут бороться за восстановление хотя бы подобия равного статусу с НАТО. Это, пожалуй, более серьезный ущерб для Кремля: годы усилий, затраченных на восстановление репутации Москвы как умного, асимметричного врага, опирающегося на обычные силы, испарились примерно за шесть месяцев бесхозяйственности", — написал эксперт.

Более того, как сообщил эксперт, даже ядерная угроза со стороны РФ уменьшилась. Так, НАТО дало Москве знать, что у нее будут большие проблемы, если она решится на применение ядерного оружия. Кроме того, Индия и Китай также прямо высказались против этого. Однако самое главное – ядерные силы РФ могут оказаться такого же качества, что и регулярная армия.

"Нет большей опасности для ядерной державы, чем обнаружить свои стратегические ракеты, и ответный потенциал не сработает", — написал эксперт.

По мнению эксперта, Европа должна немедленно избавиться от зависимости от российского газа и углеводородов в целом, поскольку экономическая зависимость от ископаемого топлива диктаторов не может обеспечить долгосрочную стабильность. Однако говорить о том, что РФ уже остаточно проиграла войну – преждевременно, так как еще есть шанс, что может произойти что-то, что переломит ход боевых действий в пользу Москвы.

Ранее Фокус писал, что в РФ озвучили возможный сценарий ухода Путина. Сначала элиты, по словам экс-спичрайтера главы Кремля Аббаса Галлямова, намерены предложить Путину вариант, который даст возможность мирно уйти из политики и сохранить привычную жизнь. В противном случае они могут начать действовать более решительно.

Также сообщалось, что эксперт заявил, что Путин ведет Россию в темный лес, из которого ей не выбраться. Адмирал ВМС США в отставке сравнил, как Новый год отпраздновали в России и в других странах мира.