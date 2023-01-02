"Страх повинен згаснути": РФ має занепадати під контролем Заходу, — експерт

На думку експерта, ядерна зброя Росії може опинитися в такому стані, що і її регулярні війська. Саме це є найбільшою небезпекою для Москви у протистоянні із Заходом.

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Завдання Європи полягає в тому, щоб привести Росію до стану контрольованого занепаду. Страх перед Москвою має поступово згасати, а разом із ним і ризик прорахунку. Про це пише редактор відділу міжнародної безпеки CNN Рік Патон Волш.

На думку експерта, Росія, розпочавши повномасштабну війну з Україною, зустріла Захід, який був "щасливий" відправити частину своєї зброї на свій східний кордон. Західні політики можуть бути здивовані тим, що так звані "червоні лінії" Росії постійно зміщуються, оскільки Москва усвідомлює, наскільки обмежені її неядерні можливості.

Уолш повідомляє, що Захід об'єднався, попри розбіжності з інших питань, таких як Ірак, Сирія, витрати на НАТО та інші питання. Як пише експерт, зараз РФ має величезні проблеми на фронті. Згідно з офіційною статистикою, на передовій перебуває вже 77 тисяч погано навчених мобілізованих росіян. Президент РФ Володимир Путін змушений просити боєприпаси у третіх країн, а також стикається з критикою на свою адресу з боку деяких росіян. Навіть тих, що підтримують війну.

"Виставлені майже як паперовий тигр, російські військові десятиліттями боротимуться за відновлення хоча б подібності рівного статусу з НАТО. Це, мабуть, серйозніший збиток для Кремля: роки зусиль, витрачених на відновлення репутації Москви як розумного, асиметричного ворога, що спирається на, випарувалися приблизно за шість місяців безгосподарності", — написав експерт.

Понад те, як повідомив експерт, навіть ядерна загроза з боку РФ зменшилася. Так, НАТО дало Москві знати, що матиме великі проблеми, якщо вона зважиться на застосування ядерної зброї. Крім того, Індія та Китай також прямо висловилися проти цього. Однак найголовніше — ядерні сили РФ можуть виявитися такою ж якістю, що і регулярна армія.

"Немає більшої небезпеки для ядерної держави, ніж виявити свої стратегічні ракети, і потенціал у відповідь не спрацює", — написав експерт.

На думку експерта, Європа має негайно позбутися залежності від російського газу та вуглеводнів загалом, оскільки економічна залежність від викопного палива диктаторів не може забезпечити довгострокову стабільність. Однак говорити про те, що РФ вже остаточно програла війну – передчасно, тому що ще є шанс, що може статися щось, що зламає перебіг бойових дій на користь Москви.

Раніше Фокус писав, що в РФ озвучили можливий сценарій відходу Путіна. Спочатку еліти, за словами ексспічрайтера глави Кремля Аббаса Галлямова, мають намір запропонувати Путіну варіант, який дасть змогу мирно піти з політики та зберегти звичне життя. В іншому випадку вони можуть почати діяти більш рішуче.

Також повідомлялося, що експерт заявив, що Путін веде Росію до темного лісу, з якого їй не вибратися. Адмірал ВМС США у відставці порівняв, як Новий рік відсвяткували у Росії та інших країнах світу.