Прошли освобождение Херсона и повреждения: экипаж танка Т-64 рассказал о боях против ВС РФ

Украинские военные сейчас выполняют задачу на Донецком направлении. Один раз бойцам даже удалось уничтожить вражеский танк на дистанции почти 8000 метров.

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Танкисты отдельной мотопехоты бригады имени Якова Гандзюка круглосуточно работают над уничтожением российской армии. Сейчас экипаж Т-64 работает на Донецком направлении. Об этом сообщается в репортаже АрміяInfrom.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину экипаж Т-64 выполнял задачу по деблокированию и обеспечению прохода колонн бригады по Антоновскому мосту в Херсоне. У танка впереди установлен противоминный трал, который и позволял обеспечивать проход другой техники. Позже бойцы принимали участие в кампании по освобождению Херосна.

"Своим огнем уничтожили не один панцерник врага. И хоть наша машина получила существенные повреждения в боях, уже через несколько дней она вновь вернулась в строй", — говорит командир экипажа Т-64.

[ + – ] Бойцы смогли уничтожить российский танк на дистанции почти 8 км

Он уверяет, что до тех пора ВС РФ не покинут землю, пушка его танка будет продолжать делать свое дело. После боев в Херсонской области танкисты бригады имени Якова Гандзюка начали выполнять задачи в Донецкой области. Экипаж Т-64 постоянно работает в связке с минометными батареями. За счет этого враг уже не проводит по 10 штурмов в день.

"Мои подопечные выезжали и отрабатывали по целям по 5-7 раз в день. Использовали весь боекомплект, возвращались, заряжались и снова на огневую позицию. В результате сожгли кучу российской техники и живой силы. После этого враг начал вести себя гораздо тише. Даже не пытается штурмовать. Мы сразу "воспитали" противника", — говорит боец с позывным "Студент".

[ + – ] Член экипажа Т-64

Экипаж Т-64 прикрывает пехоту на передовой. Боец также говорит, что у них был случай, когда они поразили вражеский танк на дистанции почти 8000 метров. Наводчик не видел цели и его корректировали по радиостанции.

Напомним, 12 декабря в сети опубликовали видео, как экипаж украинского Т-64 уничтожил вражеский танк Т-72Б в прямом боестолкновении.

14 декабря СМИ рассказали, как 40-тонная "Ласточка" Т-64 уничтожает вражеские цели под Бахмутом. Бойцы ВСУ берут качеством, а не количеством.