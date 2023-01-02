Пройшли звільнення Херсона та пошкодження: екіпаж танка Т-64 розповів про бої проти ЗС РФ

Українські військові наразі виконують завдання на Донецькому напрямку. Одного разу бійцям навіть вдалося знищити ворожий танк на дистанції майже 8000 метрів.

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Танкісти окремої мотопіхоти бригади імені Якова Гандзюка цілодобово працюють над знищенням російської армії. Наразі екіпаж Т-64 працює на Донецькому напрямку. Про це повідомляється в репортажі АрміяInfrom.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну екіпаж Т-64 виконував завдання з деблокування та забезпечення проходу колон бригади Антонівським мостом у Херсоні. У танка попереду встановлено протимінний трал, який дозволяв забезпечувати прохід іншої техніки. Пізніше бійці брали участь у кампанії зі звільнення Херсона.

"Своїм вогнем знищили не один панцирник ворога. І хоч наша машина зазнала суттєвих пошкоджень у боях, вже через кілька днів вона знову повернулася до ладу", — каже командир екіпажу Т-64.

[ + – ] Бійці змогли знищити російський танк на дистанції майже 8 км.

Він запевняє, що поки ЗС РФ не покинуть землю, гармата його танка продовжуватиме робити свою справу. Після боїв у Херсонській області танкісти бригади імені Якова Гандзюка почали виконувати завдання на Донеччині. Екіпаж Т-64 постійно працює у зв'язці з мінометними батареями. За рахунок цього ворог уже не проводить 10 штурмів на день.

"Мої підопічні виїжджали та відпрацьовували за цілями по 5-7 разів на день. Використовували весь боєкомплект, поверталися, заряджалися і знову на вогневу позицію. В результаті спалили купу російської техніки та живої сили. Після цього ворог почав поводитися набагато тихіше. Навіть не намагається штурмувати. Ми одразу "виховали" супротивника", — каже боєць із позивним "Студент".

[ + – ] Член екіпажу Т-64

Екіпаж Т-64 прикриває піхоту на передовій. Боєць також каже, що вони мали випадок, коли вони вразили ворожий танк на дистанції майже 8000 метрів. Навідник не бачив мети та його коригували по радіостанції.

Нагадаємо, 12 грудня в мережі опублікували відео, як екіпаж українського Т-64 знищив ворожий танк Т-72Б у прямому зіткненні.

14 грудня ЗМІ розповіли, як 40-тонна "Ластівка" Т-64 знищує ворожі цілі під Бахмутом. Бійці ЗСУ беруть якістю, а не кількістю.