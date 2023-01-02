Выжил чудом: вражеская пуля пробила насквозь шлем украинского бойца (видео)

Пуля прошла по касательной и немного задела голову военнослужащего. Однако есть вероятность, что он может получить сотрясение мозга.

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Боец украинской армии выжил после сквозного попадания вражеской пули по шлему. Соответствующее видео публикуют в социальных сетях, передает Фокус.

На кадрах видно украинского солдата, который выжил после попадания пули врага. На шлеме видно входное и выходное отверстия. При этом самого военного пуля практически не задела, когда он снял шлем, и на голове была заметна кровь.

От потенциального удара военнослужащий мог получить сотрясение мозга так как на видео он выглядит шокированным.

Напомним, 4 октября в Генштабе опубликовали видео операторов ССО, которые выжили в броневике "Хамви" после танкового обстрела. Машина спасла людей в Херсонской области. Военные пешком успешно эвакуировались с места происшествия.

1 ноября в СМИ рассказали историю о британском ветеране "Рэмбо", который выжил после нескольких ранений в Украине. 40-летний Шариф Амин вопреки прогнозам врачей смог вновь встать ноги, однако большая часть руки и ноги утратили чувствительность.