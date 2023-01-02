Вижив дивом: ворожа куля пробила наскрізь шолом українського бійця (відео)

Куля пройшла по дотичній і трохи зачепила голову військовослужбовця. Однак є ймовірність, що він може отримати струс мозку.

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Боєць української армії вижив після наскрізного влучання ворожої кулі по шолому. Відповідне відео публікують у соціальних мережах, передає Фокус.

На кадрах видно українського солдата, який вижив після влучання кулі ворога. На шоломі видно вхідний і вихідний отвори. При цьому самого військового куля практично не зачепила, коли він зняв шолом, і на голові була помітна кров.

Від потенційного удару військовослужбовець міг отримати струс мозку, оскільки на відео він виглядає шокованим.

Нагадаємо, 4 жовтня в Генштабі опублікували відео операторів ССО, які вижили в броньовику "Хамві" після танкового обстрілу. Машина врятувала людей у Херсонській області. Військові пішки успішно евакуювалися з місця події.

1 листопада у ЗМІ розповіли історію про британського ветерана "Рембо", який вижив після кількох поранень в Україні. 40-річний Шаріф Амін усупереч прогнозам лікарів зміг знову встати ноги, проте більша частина руки та ноги втратила чутливість.