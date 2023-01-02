Контрразведка ФРГ заявила о росте активности спецслужб России в стране

Предупреждая деятельность российский агентов, Берлин ужесточил визовый режим для граждан РФ.

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В Германии зафиксировали возросшую активность агентов российских спецслужб по мере продолжения российско-украинской войны. К таким выводам пришел глава Федерального ведомства по защите конституции ФРГ Томас Хальденванг после ареста сотрудника службы контрразведки Германии по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает телеканал ZDF.

По словам руководителя, задержанного подозревают в передачи Москве секретной информации, что говорит о том, насколько опасна деятельность российской агентуры. Хальденванг полагает, что Москва таким образом пытается компенсировать потери после высылки 40 сотрудников дипломатического ведомства из-за ситуации с Украиной. В свою очередь Берлин ужесточил выдачу виз россиянам с целью предотвратить приезд новых шпионов.

"Мы прилагаем большие усилия, чтобы не допустить приезда в Германию новых лиц, которые могут быть причастны к российским службам", — подчеркнул Хальденванг.

Кроме того глава ведомства отметил, что Германия также ожидает увеличения числа кибератак российских хакеров и случаев дезинформации в рамках информационной кампании, однако немецкая внешняя разведка на этот случай хорошо подготовлена. Он добавил, что Федеральное ведомство по защите конституции уже давно готовилось к усилению шпионской активности российских и других служб, а департамент был значительно усилен в плане персонала и организационно реструктурирован, в том числе за счет более тесной интеграции с киберзащитой, добавил Хальденванг.

Напомним, 21 декабря 2022 Федеральная прокуратура Германи сообщила об аресте сотрудника Федеральной разведывательной службы, которого подозревают в шпионаже в интересах России.

После этого 29 декабря журналисты издания Wall Street Journal сообщили, что арестованный в Германии высокопоставленный офицер немецкой разведки имел доступ к секретной информации о войне в Украине. Сообщалось, что агент работал в отделе радиотехнической разведки, которая ведет электронное наблюдение и работает с Агентством национальной безопасности США.