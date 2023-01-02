Контррозвідка ФРН заявила про зростання активності спецслужб Росії в країні

Пердбачуючи діяльність російських агентів, Берлін посилив візовий режим для громадян РФ.

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У Німеччині зафіксували активність агентів російських спецслужб у міру продовження російсько-української війни. Таких висновків дійшов глава Федерального відомства із захисту конституції ФРН Томас Гальденванг після арешту співробітника служби контррозвідки Німеччини за підозрою в шпигунстві на користь Росії, повідомляє телеканал ZDF.

За словами керівника, затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації, що говорить про те, наскільки небезпечною є діяльність російської агентури. Гальденванг вважає, що так Москва намагається компенсувати втрати після висилки 40 співробітників дипломатичного відомства через ситуацію з Україною. Зі свого боку, Берлін посилив видачу віз росіянам із метою запобігти приїзду нових шпигунів.

"Ми докладаємо великих зусиль, щоб не допустити приїзду в Німеччину нових осіб, які можуть бути причетні до російських служб", — наголосив Гальденванг.

Крім того, глава відомства зазначив, що Німеччина також очікує збільшення кількості кібератак російських хакерів і випадків дезінформації в межах інформаційної кампанії, проте німецька зовнішня розвідка на цей випадок добре підготовлена. Він додав, що Федеральне відомство із захисту конституції вже давно готувалося до посилення шпигунської активності російських та інших служб, а департамент був значно посилений у плані персоналу й організаційно реструктурований, у тому числі за рахунок тіснішої інтеграції з кіберзахистом, додав Гальденванг.

Нагадаємо, 21 грудня 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про арешт співробітника Федеральної розвідувальної служби, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Після цього 29 грудня журналісти видання Wall Street Journal повідомили, що заарештований у Німеччині високопосадовець, офіцер німецької розвідки, мав доступ до секретної інформації про війну в Україні. Повідомлялося, що агент працював у відділі радіотехнічної розвідки, яка веде електронне спостереження та працює з Агентством національної безпеки США.