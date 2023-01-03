"Мощно насыпали оккупантам": бойцы ВСУ рассказали о боях в районе Бахмута (видео)

Военный с позывным "Киянин" сообщил, что к ним пришли бойцы для ротации, чтобы заменить тех, кто держит оборону уже несколько месяцев.

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3 января украинский военнослужащий с позывным "Киянин" опубликовал видео в TikTok о ситуации в Бахмуте. За минувшие сутки были ожесточенные бои, но ВСУ удалось отбить все атаки.

За минувшие сутки 2 января были крайне интенсивные столкновения. Работала вражеская и украинская авиация.

"Наши вчера из РСЗО, и ствольной артиллерии, и минометов, очень сильно понасыпали по запоребрику. По всем направлениям, что они атаковали — атаки отбиты. Поэтому не волнуйтесь за Бахмут", — рассказал боец.

Также он добавил, что к ним прибыла ротация для замены военных, которые уже долгое время обороняют Бахмут.

В отчете Генштаба ВСУ за 3 января указывается, что российские войска пытаются заполучить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении. Также ВС РФ обстреливали населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районе Бахмутской конгломерации.

Напомним, 2 января в ОК "Восток" заявили, что ВС РФ обстреляли Бахмут 223 раза за сутки. Всего было 34 боевых столкновения. В результате оккупант потерял 213 человек убитыми и 87 ранеными.

3 января глава "группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что наемники не могут взять Бахмут, так как ВСУ там обустроили до 500 линий обороны. Он утверждает, что каждый дом стал крепостью.