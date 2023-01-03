"Потужно насипали окупантам": бійці ЗСУ розповіли про бої в районі Бахмута (відео)

Військовий із позивним "Киянин" повідомив, що до них прийшли бійці для ротації, щоб замінити тих, хто тримає оборону вже кілька місяців.

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3 січня український військовослужбовець із позивним "Киянин" опублікував відео в TikTok про ситуацію в Бахмуті. Минулої доби були запеклі бої, але ЗСУ вдалося відбити всі атаки.

Минулої доби 2 січня були вкрай інтенсивні зіткнення. Працювала ворожа та українська авіація.

"Наші вчора з РСЗВ, і ствольної артилерії, і мінометів, дуже сильно насипали по запоребрику. За всіма напрямками, що вони атакували — атаки відбиті. Тому не хвилюйтеся за Бахмут", — розповів боєць.

Також він додав, що до них прибула ротація для заміни військових, які вже довго обороняють Бахмут.

У звіті Генштабу ЗСУ за 3 січня зазначається, що російські війська намагаються отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Основні зусилля зосереджено на Бахмутському напрямі. Також ЗС РФ обстрілювали населені пункти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районі Бахмутської конгломерації.

Нагадаємо, 2 січня в ОК "Схід" заявили, що ЗС РФ обстріляли Бахмут 223 рази на добу. Усього було 34 бойові зіткнення. В результаті окупант втратив 213 людей убитими та 87 пораненими.

3 січня глава "групи Вагнера" Євген Пригожин заявив, що найманці не можуть взяти Бахмут, оскільки ЗСУ там облаштували до 500 ліній оборони. Він стверджує, що кожен будинок став фортецею.