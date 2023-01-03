Удар по арене: Кулеба пригласил сторонников "спорта вне политики" посетить Дружковку (фото)

Глава МИД Украины, в частности, пригласил Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который выступает против отстранения российских спортсменов от соревнований.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил всех спортивных функционеров, которые считают, что "спорт вне политики", посетить разрушенную российскими войсками ледовую арену в Дружковке Донецкой области. В частности, министр пригласил Президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Приглашаю всех спортивных функционеров, стремящихся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в том числе Президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" России", — написал он.

По его словам, может после этого к международным представителям спорта придет понимание, почему держать "нейтралитет" в такой ситуации безнравственно.

"Россия и Беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира, и их спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях так, будто ничего не произошло", — заявил Кулеба.

Заявление главы МОК

15 ноября Президент МОК Томас Бах заявил, что выступает против отстранения российских спортсменов от соревнований. Он считает, что олимпийский комитет должен занимать политически нейтральную позицию, ведь если спорт станет политическим инструментом, то он полностью развалится.

Напомним, 2 января российские войска нанесли 2 ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области. В результате чего разрушена ледовая арена "Альтаир". Данное помещение использовали как гуманитарный склад. По мнению российских военкоров, там был "военный объект ВСУ".

Кроме того, под обстрел оккупантов попал корреспондент BILD, и получил ранение.