Удар по арені: Кулеба запросив прихильників "спорту поза політикою" відвідати Дружківку (фото)

Глава МЗС України зокрема запросив Президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, який виступає проти усунення російських спортсменів від змагань.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив усіх спортивних функціонерів, які вважають, що "спорт поза політикою" відвідати зруйновану російськими військами льодову арену у Дружківці Донецької області. Зокрема, Міністр запросив Президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Запрошую всіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", зокрема Президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто переконатися у "спортивній нейтральності" Росії", — написав він.

За його словами, може після цього до міжнародних представників спорту прийде розуміння, чому тримати "нейтралітет" у такій ситуації аморально.

"Росія та Білорусь повинні нести повну відповідальність за свої злочини проти миру, і їхні спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях так, ніби нічого не сталося", — заявив Кулеба.

Заява глави МОК

15 листопада Президент МОК Томас Бах заявив, що виступає проти усунення російських спортсменів від змагань. Він вважає, що олімпійський комітет має займати політично нейтральну позицію, адже якщо спорт стане політичним інструментом, він повністю розвалиться.

Нагадаємо, 2 січня російські війська завдали 2 ракетних ударів по місту Дружківка Донецької області. Внаслідок чого зруйнована льодова арена "Альтаїр". Це приміщення використовували як гуманітарний склад. На думку російських воєнкорів, там був "військовий об'єкт ЗСУ".

Крім того, під обстріл окупантів потрапив кореспондент BILD і отримав поранення.