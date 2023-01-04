Российские оккупанты обстреляли Херсон зажигательными боеприпасами (фото, видео)

В Telegram-каналах утверждают, что локацию, из которой был совершен обстрел города удалось вычислить.

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Вечером, 3 января Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Херсон зажигательными снарядами. Соответствующие видео появились в херсонских Telegram-каналах.

По словам местных жителей, в городе было слышно громкие взрывы. Очевидцы утверждают, что снаряды разрывались в воздухе, после чего их горящие фрагменты падали на землю. На видеороликах, опубликованных жителями Херсона можно увидеть яркие вспышки в небе.

В Telegram-каналах также сообщили, что ВСУ открыли ответный огонь по месту вылета зажигательных снарядов. Предполагается, что оккупанты находились в районе населенного пункта Нечаево в Херсонской области.

[ + – ] Обстрел Херсона

Что известно о зажигательных снарядах

Зажигательное оружие применяется для ликвидации личного состава, нанесения ущерба военной технике, зданиям и прочим объектам. Главная их опасность заключается в способности провоцировать сильные возгорания.

Согласно заключению специальной комиссии ООН от 1972 года ЗО условно относится к оружию массового поражения. В документе упоминается о том, что данный вид оружия показал высокую эффективность в вооруженных конфликтах.

При применении зажигательных боеприпасов выделяются токсичные для человека продукты горения. К поражающим действиям ЗО относят ожоги кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, а также кислородное голодание.

Напомним, что 3 января в Бериславском районе Херсонской области двое людей подорвались на оставленной российскими войсками взрывчатке. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что упомянутые мужчины не выжили и призвал сограждан быть бдительными.

Фокус также писал о том, что 3 января ВСУ ударом из HIMARS уничтожили базу россиян в Херсонской области. Сообщается, что уничтоженная военная база ВС РФ была обустроена в гостиничном комплексе Grand Prix в Правых Сагах.

Еще мы сообщали, что в новогоднюю ночь Херсон остался без света из-за российского удара по критической инфраструктуре. Оккупанты также обстреляли Херсонскую область днем 31 декабря.