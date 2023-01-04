Російські окупанти обстріляли Херсон запалювальними боєприпасами (фото, відео)

У Telegram-каналах стверджують, що локацію, з якої було здійснено обстріл міста, вдалося вирахувати.

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Увечері, 3 січня Збройні сили Російської Федерації атакували Херсон запалювальними снарядами. Відповідні відео з'явилися у херсонських Telegram каналах.

За словами місцевих жителів, у місті було чути гучні вибухи. Очевидці стверджують, що снаряди розривалися в повітрі, після чого їх палаючі фрагменти падали на землю. На відеороликах, опублікованих мешканцями Херсона, можна побачити яскраві спалахи в небі.

У Telegram-каналах також повідомили, що ЗСУ відкрили вогонь у відповідь за місцем вильоту запалювальних снарядів. Передбачається, що окупанти перебували у районі населеного пункту Нечаєве на Херсонщині.

[ + – ] Обстріл Херсона

Що відомо про запалювальні снаряди

Запалювальна зброя застосовується для ліквідації особового складу, завдання шкоди військовій техніці, будівлям та іншим об'єктам. Головна їхня небезпека полягає у здатності провокувати сильні спалахи.

Відповідно до висновку спеціальної комісії ООН від 1972 року ЗО умовно належить до зброї масової поразки. У документі згадується, що цей вид зброї показав високу ефективність у збройних конфліктах.

При застосуванні запальних боєприпасів виділяються токсичні в людини продукти горіння. ЗО можуть провокувати опіки шкіри слизових оболонок дихальних шляхів, і навіть кисневе голодування.

Нагадаємо, що 3 січня в Бериславському районі Херсонської області двоє людей підірвалися на вибухівці, яку залишили російські війська. Голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич повідомив, що згадані чоловіки не вижили та закликав співгромадян бути пильними.

Фокус також писав про те, що 3 січня ЗСУ ударом з HIMARS знищили базу росіян у Херсонській області. Повідомляється, що знищена військова база ЗС РФ була облаштована у готельному комплексі Grand Prix у Правих Сагах.

Ще ми повідомляли, що в новорічну ніч Херсон залишився без світла через російський удар по критичній інфраструктурі. Окупанти також обстріляли Херсонську область 31 грудня.