"Превращает зиму в оружие": в США высказались об активизации ВС РФ в праздничные дни

В Госдепартаменте США пообещали продолжить поддержку Украины в войне против России в 2023 году.

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Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Российская Федерация использует зиму в качестве оружия, обстреливая украинскую инфраструктуру в новогодние праздники. Об этом сообщается на официальной странице Государственного департамента США в Twitter.

Нед Прайс отметил, что, нанося ракетные удары по территории Украины, Россия безуспешно пыталась посеять ощущение безнадежности среди украинцев.

"Хотя традидционно праздники — это время празднования и мира, Россия решила активизировать свою кампанию по превращению зимы в оружие. Мы призываем Россию прекратить атаки, вывести войска из Украины и заключить мир в 2023 году", — говорит Прайс.

Представитель Госдепа США также подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки намерены оказывать поддержку Украине столько, сколько будет нужно.

Ракетные атаки ВС РФ на Новый год

В субботу, 31 декабря Вооруженные силы Российской Федерации выпустили в сторону Украины более 20 крылатых ракет. Обстрел привел к разрушению объектов гражданской инфраструктуры в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявлял, что под удар ВС РФ попали две школы в Соломенском районе и одна – в Печерском. Кроме того, оккупанты обстреляли детский сад в Соломенском районе. По словам мэра, на данных объектах никто не пострадал.

Всего из-за российской атаки 31 декабря в Киеве было ранено 20 людей, 14 из которых госпитализированы. Также сообщалось об одном погибшем.

На массированный обстрел территории Украины отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. Дипломат отметила, что подобные действия только усиливают решимость Украины и США.

Фокус также писал о том, что 31 декабря 13-летний житель Херсонской области дважды попал под обстрел российских Вооруженных сил. Раненого после обстрела ребенка доставили в реанимацию, куда в скором времени прилетел снаряд.

Еще мы сообщали, что 2 января спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат заявил о возможной ракетной атаке со стороны РФ на православное Рождество, 7 января. По его словам, в Украине уже готовятся к подобному сценарию.