РФ удерживает в Средиземном море пять носителей "Калибров" с общим залпом в 76 ракет, — ВМС
Украинские военные сообщают, что в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 9 военных кораблей, из которых 5 заряжены "калибрами".
В Средиземном, Черном и Азовском морях Россия держит на боевом дежурстве в общей сложности 14 военных кораблей. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.
По данным ВМС, Россия разместила следующее количество кораблей:
- в Черном море – 3 корабля;
- в Азовском море — 2 корабля, враг продолжает здесь контролировать морские коммуникации;
- в Средиземном море — 9 кораблей.
ВМС отмечают, что из девяти кораблей военно-морских сил РФ в Средиземном море пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп там составляет 76 ракет.
Кроме того, за сутки через Керч-Еникальский канал, который связывает Черное и Азовское моря, прошли:
- в Азовское море — 23 судна, 5 из них — из Босфора;
- в Черное море — 18 суден, 6 из них пошли дальше в сторону Босфора.
В военно-морских силах отмечают, что враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, 4 января в ГУР назвали количество производимых в России ракет. В военной разведке заявили, что РФ может производить в месяц до 50 ракет "Калибр".
В тот же день руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Российская армия может устроить массированный ракетный удар по Украине в канун православного Рождества.
30 декабря компания YASNO сообщила, что за год ВС РФ атаковали объекты энергетики Украины 164 раза. В общей сложности силами ПВО было сбито более 450 ракет.