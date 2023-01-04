РФ удерживает в Средиземном море пять носителей "Калибров" с общим залпом в 76 ракет, — ВМС

Украинские военные сообщают, что в Средиземном море на боевом дежурстве находятся 9 военных кораблей, из которых 5 заряжены "калибрами".

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В Средиземном, Черном и Азовском морях Россия держит на боевом дежурстве в общей сложности 14 военных кораблей. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВС Украины.

По данным ВМС, Россия разместила следующее количество кораблей:

в Черном море – 3 корабля;

в Азовском море — 2 корабля, враг продолжает здесь контролировать морские коммуникации;

в Средиземном море — 9 кораблей.

ВМС отмечают, что из девяти кораблей военно-морских сил РФ в Средиземном море пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп там составляет 76 ракет.

Кроме того, за сутки через Керч-Еникальский канал, который связывает Черное и Азовское моря, прошли:

в Азовское море — 23 судна, 5 из них — из Босфора;

в Черное море — 18 суден, 6 из них пошли дальше в сторону Босфора.

В военно-морских силах отмечают, что враг продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, 4 января в ГУР назвали количество производимых в России ракет. В военной разведке заявили, что РФ может производить в месяц до 50 ракет "Калибр".

В тот же день руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Российская армия может устроить массированный ракетный удар по Украине в канун православного Рождества.

30 декабря компания YASNO сообщила, что за год ВС РФ атаковали объекты энергетики Украины 164 раза. В общей сложности силами ПВО было сбито более 450 ракет.