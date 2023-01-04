РФ утримує в Середземному морі п'ять носіїв "Калібрів" із загальним залпом у 76 ракет, — ВМС

Українські військові повідомляють, що в Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 військових кораблів, з яких 5 заряджено "калібрами".

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У Середземному, Чорному та Азовському морях Росія тримає на бойовому чергуванні загалом 14 військових кораблів. Про це у середу, 4 грудня, повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗС України.

За даними ВМС, Росія розмістила таку кількість кораблів:

у Чорному морі — 3 кораблі;

в Азовському морі — 2 кораблі, ворог продовжує тут контролювати морські комунікації;

у Середземному морі — 9 кораблів.

ВМС зазначають, що з дев'яти кораблів військово-морських сил РФ у Середземному морі п'ять є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп там становить 76 ракет.

Крім того, за добу через Керч-Єнікальський канал, який пов'язує Чорне та Азовське моря, пройшли:

в Азовське море — 23 судна, 5 з них — з Босфору;

у Чорне море — 18 суден, 6 із них пішли далі у бік Босфору.

У військово-морських силах зазначають, що ворог продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року (SOLAS), відключаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, 4 січня в ГУР назвали кількість ракет, що виробляються в Росії. У військовій розвідці заявили, що РФ може виробляти за місяць до 50 ракет "Калібр".

У той же день керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Російська армія може влаштувати масований ракетний удар по Україні напередодні православного Різдва.

30 грудня компанія YASNO повідомила, що за рік ЗС РФ атакували об'єкти енергетики України 164 рази. Загалом силами ППО було збито понад 450 ракет.