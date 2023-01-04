СМИ сообщили об освобождении Большого Потемкинского: появилась реакция ВСУ (карта)

Полковник Евгений Ерин пояснил, что полноценный контроль над территорией острова возможен только после полной деоккупации левого берега Днепра на Херсонском направлении.

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Начальник объединенного пресс-центра Вооруженных сил Украины полковник Евгений Ерин опроверг информацию об освобождении украинскими защитниками Большого Потемкинского острова возле Херсона. Во время телемарафона он сказал, что территория острова находится в "серой зоне", а полноценный контроль над ним возможен только после полного освобождения левого берега Днепра.

"В данный момент все острова находятся в "серой зоне", которая не контролируется ни нашими войсками, ни оккупантами. Наши военнослужащие пытаются проникать на эти острова и осуществлять определенные мероприятия в рамках проведения операций. Вместе с тем говорить о контроле над островами невозможно", — заявил Ерин.

По его словам, эти острова не являются тем плацдармом, удержание которого необходимо в долгосрочной перспективе. Но в любом случае контроль над ними возможен только после полного освобождения противоположного берега, отметил полковник.

Ерин уточнил, что Потемкинский остров имеет расположение и ландшафт, которые позволят любой противоборствующей стороне его простреливать, поэтому любое скопление войск будет подвергаться риску уничтожения.

"На данный момент это нецелесообразно", — подытожил Ерин.

Напомним, что 2 января в сети появилось видео с солдатом ВСУ, который позирует на фоне украинского флага и сообщает об освобождении острова Большой Потемкинский в Херсонской области. Ролик был обнародован депутатом ВР Алексеем Гончаренко, который в комментариях написал об освобождении территории острова возле Херсона.

Вооруженные силы РФ ночью 4 января нанесли удар по Херсону зажигательными снарядами. По словам очевидцев, снаряды разрывались в воздухе, после чего их горящие фрагменты падали на землю. В ответ украинские бойцы открыли огонь по позициям оккупантов.

Глава ОП Украины Андрей Ермак 3 января заявил, что подразделения ВС РФ получают жесткий ответ от Сил обороны за обстрелы деоккупированного Херсона. По его словам, бои на этом направлении продолжаются, а украинская армия действует грамотно и эффективно.