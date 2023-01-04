ЗМІ повідомили про звільнення Великого Потьомкінського: з'явилася реакція ЗСУ (мапа)

Полковник Євген Єрин пояснив, що повноцінний контроль над територією острова можливий лише після повної деокупації лівого берега Дніпра на Херсонщині.

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Начальник об'єднаного пресцентру Збройних сил України полковник Євген Єрин спростував інформацію про звільнення українськими захисниками Великого Потьомкінського острова біля Херсона. Під час телемарафону він сказав, що територія острова знаходиться у "сірій зоні", а повноцінний контроль над ним можливий лише після повного звільнення лівого берега Дніпра.

"Наразі всі острови перебувають у "сірій зоні", яка не контролюється ні нашими військами, ні окупантами. Наші військовослужбовці намагаються проникати на ці острови та здійснювати певні заходи в рамках проведення операцій. Водночас говорити про контроль над островами неможливо", — Заявив Єрин.

За його словами, ці острови не є тим плацдармом, утримання якого необхідне у довгостроковій перспективі. Але у будь-якому разі контроль над ними можливий лише після повного звільнення протилежного берега, зазначив полковник.

Єрин уточнив, що Потьомкінський острів має розташування та ландшафт, які дозволять будь-якій протиборчій стороні його прострілювати, тому будь-яке скупчення військ наражатиметься на ризик знищення.

"На даний момент це недоцільно", — підсумував Єрин.

Нагадаємо, що 2 січня в мережі з'явилося відео із солдатом ЗСУ, який позує на тлі українського прапора та повідомляє про звільнення острова Великий Потьомкінський у Херсонській області. Ролик був оприлюднений депутатом ВР Олексієм Гончаренком, який у коментарях написав про звільнення території острова біля Херсона.

Збройні сили РФ вночі 4 січня завдали удару Херсону запальними снарядами. За словами очевидців, снаряди розривалися в повітрі, після чого їх палаючі фрагменти падали на землю. У відповідь українські бійці відкрили вогонь по позиціях окупантів.

Глава ОП України Андрій Єрмак 3 січня заявив, що підрозділи ЗС РФ одержують жорстку відповідь від Сил оборони за обстріл деоккупованого Херсона. За його словами, бої на цьому напрямі продовжуються, а українська армія діє грамотно та ефективно.