ВС РФ используют 1750 иранских дронов по Украине к маю 2023-го, — ISW

Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что такое количество дронов предусмотрено в контракте между РФ и Ираном. Аналитики отмечают, что иранские БПЛА стали дешевой альтернативой крылатым ракетам, которые, вероятно, заканчиваются у россиян.

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Российские войска все больше полагаются на иранские беспилотники в атаках на критическую инфраструктуру Украины. Однако, вероятно, оккупанты истощили свой нынешний запас и ожидают новую партию. Об этом заявили аналитики из Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном анализе за 4 января.

Эксперты решили подсчитать, когда россияне смогут использовать все запасы БПЛА из Ирана. Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий 4 января сообщил, что с сентября 2022 года ВС РФ применили 660 иранских дронов. Он добавил, что контракт РФ с Ираном предусматривает передачу 1750 беспилотников. Сейчас же оккупантам необходимо пополнить свои запасы после интенсивного использования этих систем в предыдущие дни.

В ISW считают, что российские войска используют все 1750 дронов к маю 2023 года, если будут их применять с такой же интенсивностью.

Аналитики отмечают, что ВС РФ стали полагаться на использование иранских БПЛА, потому что они являются дешевой альтернативой более традиционным высокоточным ракетам, запасы которых у России, вероятно, значительно истощились.

Напомним, 4 января в ОК "Юг" сообщили, что РФ готовит массированный ракетный удар по Украине к православному Рождеству. В частности, оккупанты могут применить иранские дроны Shahed.

В тот же день издание NYT писало, что Украина использует дорогие ракеты для уничтожения иранских БПЛА. По подсчетам экспертов, производство одного дрона обойдется в $20 тысяч, а стоимость пуска одной ракеты "земля-воздух" может составлять до $500 тысяч.

Однако в ВСУ раскритиковали материал журналистов. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, сравнения некорректны, так как речь идет о спасении жизней и критической инфраструктуры Украины.