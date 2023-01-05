ЗС РФ використають 1750 іранських дронів по Україні до травня 2023-го, — ISW

Представник ГУР Вадим Скибіцький заявляв, що така кількість дронів передбачена у контракті між РФ та Іраном. Аналітики зазначають, що іранські БПЛА стали дешевою альтернативою крилатим ракетам, які, ймовірно, закінчуються у росіян.

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Російські війська все більше покладаються на іранські безпілотники в атаках на критичну інфраструктуру України. Однак, ймовірно, окупанти виснажили свій нинішній запас і чекають на нову партію. Про це заявили аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному аналізі за 4 січня.

Експерти вирішили підрахувати, коли росіяни зможуть використати усі запаси БПЛА з Ірану. Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький 4 січня повідомив, що з вересня 2022 року ЗС РФ застосували 660 іранських дронів. Він додав, що контракт РФ з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників. Зараз окупантам необхідно поповнити свої запаси після інтенсивного використання цих систем у попередні дні.

В ISW вважають, що російські війська використають усі 1750 дронів до травня 2023 року, якщо будуть їх застосовувати з такою ж інтенсивністю.

Аналітики зазначають, що ЗС РФ почали покладатися на використання іранських БПЛА тому, що вони є дешевою альтернативою традиційнішим високоточним ракетам, запаси яких у Росії, ймовірно, значно виснажилися.

Нагадаємо, 4 січня в ОК "Південь" повідомили, що РФ готує масований ракетний удар по Україні до православного Різдва. Зокрема, окупанти можуть застосувати іранські дрони Shahed.

Цього ж дня видання NYT писало, що Україна використовує дорогі ракети для знищення іранських БПЛА. За підрахунками експертів, виробництво одного дрону коштуватиме $20 тисяч, а вартість пуску однієї ракети "земля-повітря" може становити до $500 тисяч.

Проте у ЗСУ розкритикували матеріал журналістів. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, порівняння некоректні, оскільки йдеться про порятунок життів та критичної інфраструктури України.