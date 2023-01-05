"Группа Вагнера" начала вербовать политзаключенных из Чечни, – ГУР

По данным украинской разведки, в двух колониях уже завербовали более 50 заключенных. Большинство из них были осуждены по сфабрикованным делам.

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Наемники "группы Вагнера" начали вербовать в свои ряды политических заключенных из Чеченской республики РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В военной разведке отмечают, что из тюремных учреждений Чечни начали вербовку заключенных, большая часть которых была осуждена по политическим мотивам. Украинская разведка имеет данные, что в колонии-поселении №3 города Аргун и в исправительной колонии №2 села Чернокозово идет процесс вербовки заключенных для найма на войну.

"Явление начинает приобретать массовый характер. Из обоих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам", — подчеркнули в разведке.

Теперь над новоиспеченными "вагнеровцами" проводят работу для избежания утечек информации.

Напомним, 26 ноября в СМИ заявляли, что в РФ вербуют студентов из Африки на войну против Украины. Им обещают 5 тысяч долларов, служба предлагается в ВС РФ или в "группе Вагнера".

3 января Евгений Пригожин пояснил, почему наемники не могут захватить Бахмут. Он утверждает, что каждый дом превращается в крепость. Также у "вагнеровцев" не хватает боекомплекта и бронетехники.