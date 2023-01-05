"Група Вагнера" почала вербувати політв'язнів із Чечні, – ГУР

За даними української розвідки, у двох колоніях вже завербували понад 50 ув'язнених. Більшість із них було засуджено у сфабрикованих справах.

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Найманці "групи Вагнера" почали вербувати до своїх лав політичних ув'язнених із Чеченської республіки РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У військовій розвідці зазначають, що з тюремних установ Чечні розпочали вербування ув'язнених, більша частина яких була засуджена з політичних мотивів. Українська розвідка має дані, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун та у виправній колонії №2 села Чорнокозове триває процес вербування ув'язнених для найму на війну.

"Подія починає набувати масового характеру. З обох колоній було "мобілізовано" понад 50 ув'язнених, більшість із яких було засуджено у сфабрикованих справах", — підкреслили у розвідці.

Тепер над новоспеченими "вагнерівцями" проводять роботу для уникнення витоку інформації.

Нагадаємо, 26 листопада у ЗМІ заявляли, що в РФ вербують студентів з Африки на війну проти України. Їм обіцяють 5 тисяч доларів, служба пропонується у ЗС РФ або у "групі Вагнера".

3 січня Євген Пригожин пояснив, чому найманці не можуть захопити Бахмут. Він стверджує, що кожен будинок перетворюється на фортецю. Також у "вагнерівців" не вистачає боєкомплекту та бронетехніки.