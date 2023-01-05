Украинские мастера разработали аналог американских шлемов для Сил спецопераций фото)

Мастера из Хмельницкого модернизируют украинские шлемы TOR-D, устанавливая другой обвес, кавер и подушки. С апреля 2022 года они изготовили уже 800 средств индивидуальной защиты.

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Четверо жителей Хмельницкого начали производить шлемы для Сил специальных операций. Об этом сообщается в репортаже АрміяInform.

Производить шлемы для украинской армии волонтеры начали еще в начале российского вторжения в 2014 году. Дмитрий Столярчук рассказал изданию, какие шлемы они начали делать после начала полномасштабного вторжения. В гараже они начали производство аналогов американского шлема FAST Ballistic High Cut, который чаще всего используют Силы спецопераций, а также минометчики и артиллеристы. Он характерен тем, что не покрывает уши — это позволяет надевать активные наушники, позволяющие уменьшать громкие звуки и усиливать тихие.

[ + – ] Мастера делают также каверы на шлемы

Как говорит Дмитрий, их руководитель Андрей ныне служит в ССО. Основываясь на своем опыте боец предлагает, как менять или модернизировать шлем. Мастера также говорят, что три шлема их производства есть в "арсенале" Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Также мастера модернизируют украинский шлем TOR-D, устанавливая на него запатентованную подвесную систему, свои подушечки внутри и каверы собственного производства.

[ + – ] Металическая подвесная система

"В 90% случаях шлемы защищают именно от обломков. Но военные рассказывали, как выходили из-под обстрела, попало по одному из них из автомата и пулемета, а шлем выдержал, только остались вмятины. Все зависит от расстояния и удачи, – говорит Андрей.

[ + – ] С апреля 2022 года в своем гараже мастера сделали уже более 800 шлемов

С апреля 2022 года в своем гараже мастера сделали уже более 800 шлемов. После обстрелов РФ по инфраструктуре они продолжили работать без электроэнергии.

Напомним, 3 января Силы специальных операций окончили обучение бойцов движения сопротивления после нескольких месяцев обучения.

2 января в сети опубликовали видео, в котором вражеская пуля пробила шлем насквозь украинского бойца. Солдата пуля практически не задела.