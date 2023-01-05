Українські майстри розробили аналог американських шоломів для Сил спецоперацій

Майстри з Хмельницького модернізують українські шоломи TOR-D, встановлюючи інше обваження, кавер і подушки. З квітня 2022 року вони виготовили 800 засобів індивідуального захисту.

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Четверо мешканців Хмельницького почали виготовляти шоломи для Сил спеціальних операцій. Про це повідомляється у репортажі АрміяInform.

Виробляти шоломи для української армії волонтери почали ще на початку російського вторгнення у 2014 році. Дмитро Столярчук розповів, які шоломи вони почали робити після початку повномасштабного вторгнення. У гаражі вони розпочали виробництво аналогів американського шолома FAST Ballistic High Cut, який найчастіше використовують Сили спецоперацій, а також мінометники й артилеристи. Він характерний тим, що не покриває вуха — це дозволяє вдягати активні навушники, що дозволяють зменшувати гучні звуки та посилювати тихі.

[ + – ] Майстри роблять також кавери на шоломи

Як каже Дмитро, їхній керівник Андрій нині служить у ССО. Ґрунтуючись на своєму досвіді, боєць пропонує, як змінювати або модернізувати шолом. Майстри також кажуть, що три шоломи їхнього виробництва є в "арсеналі" Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Також майстри модернізують український шолом TOR-D, встановлюючи на нього запатентовану підвісну систему, свої подушечки всередині та кавери власного виробництва.

[ + – ] Металева підвісна система

"У 90% випадках шоломи захищають саме від уламків. Але військові розповідали, як виходили з-під обстрілу, влучило по одному з них з автомата та кулемета, а шолом витримав, тільки залишилися вм'ятини. Все залежить від відстані й удачі", — каже Андрій.

[ + – ] З квітня 2022 року у своєму гаражі майстри зробили вже понад 800 шоломів

З квітня 2022 року у своєму гаражі майстри зробили вже понад 800 шоломів. Після обстрілу РФ з інфраструктури вони продовжили працювати без електроенергії.

Нагадаємо, 3 січня Сили спеціальних операцій закінчили навчання бійців руху опору після кількох місяців навчання.

2 січня у мережі опублікували відео, в якому ворожа куля пробила шолом наскрізь українського бійця. Солдата куля практично не зачепила.