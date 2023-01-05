"Завалы и минные поля": генерал Павлюк сказал, что ждет ВС РФ при наступлении из Беларуси

По словам командующего обороной Киева, военные создали несколько рубежей из фортификационных сооружений на тысячу километров. Оккупантов встретят ответным огнем из артиллерии.

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Вооруженные силы Украины создали многоуровневую систему защиты, поэтому вражеская армия не пройдет дальше белорусской границы. Об этом сказал в эфире единого телемарафона 5 января командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Киевская область, по его оценкам, весьма мощно подготовилась к возможному наступлению ВС РФ. Вокруг Киева создали несколько рубежей протяженностью около 1 тыс. километров.

Система обороны состоит из фортификационных и долгосрочных оборонных сооружений. Врагу не удастся преодолеть границу Украины с Беларусью, поскольку там "сплошные завалы и минные поля", пояснил военный.

[ + – ] Киевская область мощно подготовилась к возможному наступлению ВС РФ

Оккупантов ждет ответный огонь артиллерии, работа снайперских и мобильных огневых групп. Пропускать войска РФ дальше границы никто не будет, убежден Павлюк.

Украинское военное командование постоянно следит за всеми перемещениями вражеских подразделений, а также их новыми точками дислокации. У властей, по словам командующего, будет время на оповещение граждан о повторной попытке наступления войск РФ на Киев.

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