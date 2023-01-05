"Завали та мінні поля": генерал Павлюк сказав, що чекає ЗС РФ у разі наступу з Білорусі

За словами командувача оборони Києва, військові створили кілька рубежів із фортифікаційних споруд на тисячу кілометрів. Окупантів зустрінуть вогнем у відповідь з артилерії.

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Збройні Сили України створили багаторівневу систему захисту, тому ворожа армія не пройде далі за білоруський кордон. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону 5 січня командувач угрупуванням сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Київська область, за його оцінками, дуже потужно підготувалася до можливого наступу ЗС РФ. Навколо Києва створили кілька рубежів завдовжки близько 1 тис. кілометрів.

Система оборони складається з фортифікаційних та довгострокових оборонних споруд. Ворогу не вдасться подолати кордон України з Білоруссю, оскільки там "суцільні завали та мінні поля", пояснив військовий.

[ + – ] Київська область потужно підготувалася до можливого наступу ЗС РФ

На окупантів чекає вогонь у відповідь артилерії, робота снайперських і мобільних вогневих груп. Пропускати війська РФ далі за кордон ніхто не буде, переконаний Павлюк.

Українське військове командування постійно стежить за всіма переміщеннями ворожих підрозділів та їх новими точками дислокації. Влада, за словами командувача, матиме час на сповіщення громадян про повторну спробу наступу військ РФ на Київ.

Нагадаємо, що білоруські військові 5 січня вирішили провести льотно-тактичні навчання разом із російськими окупантами для "підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів".

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