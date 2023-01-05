Поездка Путина в Донецк: в Кремле ответили на распространившиеся слухи

Вместе с тем, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине с полудня 6 января до полуночи 7-го. По словам представителей Кремля, православным гражданам нужно "дать возможность посетить службы в Рождественский сочельник".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о предполагаемых планах российского президента Владимира Путина посетить на Рождество, 7 января, украинский Донецк. Об этом сообщает ТАСС.

В соцсетях появились сообщения о планирующейся поездке главы государства-агрессора в Украину в период так называемого "рождественского перемирия". Заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал публикации в российских интернет-сообществах о том, что Путин планирует поездку в Донецк на Рождество и что как раз для этой цели объявили перемирие. По мнению Андрющенко, подобные слухи безосновательны.

"Готов поставить что угодно, что в Донецке его не будет не только на Рождество, но никогда. По крайней мере, живым", — написал он.

"Режим прекращения огня"

В то же время, в Кремле сообщили, что Путин распорядился о введении "режима прекращения огня по всей линии фронта в Украине", начиная с полудня 6 января по московскому времени (с 11:00 по киевскому) до полуночи 7 января.

Представители российского руководства объяснило это тем, что в районах, где происходят боестолкновения, проживает значительное число граждан, которые придерживаются православного вероисповедания. Объявить режим прекращения огня в Кремле призвали и Украину.

"Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", — говорится в сообщении.

Соответствующий указ отдал и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты снесли дом на глазах жильцов. По словам Петра Андрющенко, советника мэра Мариуполя, у людей не было возможности забрать личные вещи из квартир, в которых они прожили всю жизнь.

Ранее Фокус сообщал, что в ВСУ рассказали, как РФ пытается скрыть реальные потери. Военное руководство РФ отправляет на войну недостаточно подготовленных и плохо экипированных военнослужащих. У них отбирают документы и срывают шевроны, чтобы после гибели было невозможно опознать.