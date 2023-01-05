Поїздка Путіна в Донецьк: у Кремлі відповіли на чутки, що поширилися

Разом з тим, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив режим припинення вогню по всій лінії фронту в Україні з полудня 6 січня до 7-ї півночі. За словами представників Кремля, православним громадянам потрібно "дати можливість відвідати служби у Різдвяний святвечір".

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю нічого не відомо про плани російського президента Володимира Путіна відвідати на Різдво, 7 січня, український Донецьк. Про це повідомляє ТАСС.

У соцмережах з'явилися повідомлення про заплановану поїздку глави держави-агресора в Україну в період так званого "різдвяного перемир'я". Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував публікації в російських інтернет-спільнотах про те, що Путін планує поїздку до Донецька на Різдво і що саме для цього оголосили перемир'я. На думку Андрющенка, такі чутки є безпідставними.

"Готовий поставити будь-що, що в Донецьку його не буде не тільки на Різдво, але ніколи. Принаймні живим", — написав він.

"Режим припинення вогню"

Водночас у Кремлі повідомили, що Путін розпорядився про запровадження "режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні", починаючи з полудня 6 січня за московським часом (з 11:00 за київським) до опівночі 7 січня.

Представники російського керівництва пояснили це тим, що в районах, де відбуваються бойові зіткнення, проживає значна кількість громадян, які дотримуються православного віросповідання. Оголосити режим припинення вогню у Кремлі закликали й Україну.

"Закликаємо українську сторону оголосити режим припинення вогню та дати можливість їм відвідати служби у Різдвяний святвечір, а також у День Різдва Христового", — йдеться у повідомленні.

Відповідний указ віддав голова Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти знесли будинок на очах мешканців. За словами Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, люди не мали можливості забрати особисті речі з квартир, в яких вони прожили все життя.

Раніше Фокус повідомляв, що у ЗСУ розповіли, як РФ намагається приховати реальні втрати. Військове керівництво РФ відправляє на війну недостатньо підготовлених та погано екіпірованих військовослужбовців. У них відбирають документи та зривають шеврони, щоби після загибелі було неможливо впізнати.