Вопреки распоряжению Путина Пушилин отказался соблюдать "рождественское перемирие"

По словам главаря боевиков, под прекращением огня, которое объявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, подразумевается только запрет на "инициативный огонь или наступательные действия" со стороны боевиков.

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После объявленного Минобороны РФ прекращения огня на православное Рождество главарь донбасских террористов Денис Пушилин заявил, что ни о каком перемирии все же не может быть речи. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он пояснил, что такое решение объясняется тем, что православным нужно "сходить в церковь и отстоять службу в праздник".

Пушилин добавил, что не считает православными украинское руководство, поэтому прекращение огня распространяется только на инициативный огонь или наступательные действия со стороны боевиков.

"Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!" — пояснил он, отметив, что не хочет позволить ВСУ улучшить свои позиции.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на предложенное Путиным "рождественское перемирие". По его словам, Украина не будет вести никаких переговоров по такому предложению.

Ранее Фокус сообщал, что ВС РФ наращивают военную группировку в Беларуси и везут БТР непосредственно с российских заводов. По данным Госпогранслужбы Украины, часть прошедших в Беларуси подготовку российских военных перебросят в дальнейшем на Донбасс.