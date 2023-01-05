Всупереч розпорядженню Путіна Пушилін відмовився дотримуватися "різдвяного перемир'я"

За словами ватажка бойовиків, під припиненням вогню, яке оголосив голова Міноборони РФ Сергій Шойгу, мається на увазі лише заборона на "ініціативний вогонь чи наступальні дії" з боку бойовиків.

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Після оголошеного Міноборони РФ припинення вогню на православне Різдво ватажок донбаських терористів Денис Пушилін заявив, що про жодне перемир'я все ж таки не може бути мови. Про це він написав у Telegram-каналі.

Він пояснив, що таке рішення пояснюється тим, що православним потрібно "сходити до церкви та відстояти службу у свято".

Пушилін додав, що не вважає православними українське керівництво, тому припинення вогню поширюється лише на ініціативний вогонь чи наступальні дії бойовиків.

"Але це не означає, що ми не відповідатимемо на провокації противника!" — пояснив він, зазначивши, що не хоче дозволити ЗСУ покращити свої позиції.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов відповів на запропоноване Путіним "різдвяне перемир'я". За його словами, Україна не вестиме жодних переговорів щодо такої пропозиції.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗС РФ нарощує військове угруповання в Білорусі і везе БТР безпосередньо з російських заводів. За даними Держприкордонслужби України, частину російських військових, що пройшли в Білорусі, перекинуть надалі на Донбас.