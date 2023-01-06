По примеру Макеевки: ВСУ ударили по военной базе ВС РФ в Херсонской области, - СМИ

По данным журналистов и Telegram-каналов, в попавшем под обстрел общежитии одновременного могли находиться около 1000 российских военнослужащих.

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Утром, 5 января в оккупированном селе Гавриловка Вторая в Каланчанском районе Херсонской области произошел обстрел общежития завода "Таврида", в котором располагались российские военные. Об этом сообщается в Telegram-канале "Николаевский Ванек".

По данным авторов канала, Вооруженные силы РФ стянули к упомянутому объекту военную технику, в том числе и РСЗО "Град". В публикации утверждают, что оккупанты разместили в общежитии около 1000 человек.

"Что-то пошло не так, и сегодня с 6 утра до примерно 16:00 пришлось разгребать завалы", — говорится в источнике.

В Telegram-канале пишут, что как минимум 100 российских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в другой населенный пункт на трех грузовых автомобилях. Также есть информация о гибели минимум 20 командиров.

По словам авторов публикации, зданию общежития нанесен серьезный ущерб. Место происшествия оцепили, чтобы избежать распространения данных о случившемся.

"Не хотят разноса по всем каналам этой информации (как было с Макеевкой), т.к поражение было серьезное, причем что в том квадрате стоит еще и славное российское ПВО, которое очевидно не спасло несколько сотен солдат от смерти", — пишут в Telegram-канале.

Об ударе ВСУ по военной базе российских оккупантов в Гавриловке также сообщал украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Официальных данных о попадании пока не поступало.

Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января под удар ВСУ попало здание 19-го профтехучилища в оккупированной Макеевке Донецкой области. В результате сотни российских военнослужащих погибли или получили ранения.

Еще Фокус писал о том, что в ночь на 3 января в городе Токмак Запорожской области была ликвидирована часть российских оккупантов. По словам очевидцев, погибших российских военных в черных пакетах грузили на КаМАЗы с красными крестами.

В сводке Генерального штаба ВСУ от 4 января сообщалось, что кроме Токмака под удар ВСУ также попали военные базы ВС РФ в Бердянске, Мелитополе, Васильевке и Пологах. По итогу было уничтожено два склада боеприпасов, около 10 единиц боевой техники и до 260 человек личного состава.