За прикладом Макіївки: ЗСУ вдарили по військовій базі ЗС РФ у Херсонській області, — ЗМІ

За даними журналістів і Telegram-каналів, у гуртожитку, що потрапив під обстріл, одночасно могло перебувати близько 1000 російських військовослужбовців.

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Вранці, 5 січня, в окупованому селі Гаврилівка Друга в Каланчанському районі Херсонської області стався обстріл гуртожитку заводу "Таврида", в якому перебували російські військові. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Миколаївський Ванек".

За даними авторів каналу, Збройні сили РФ стягнули до згаданого об'єкта військову техніку, у тому числі й РСЗВ "Град". У публікації стверджують, що окупанти розмістили у гуртожитку близько 1000 осіб.

"Щось пішло не так, і сьогодні з 6 ранку до 16:00 довелося розгрібати завали", — йдеться в джерелі.

У Telegram-каналі пишуть, що щонайменше 100 російських військовослужбовців отримали поранення та були госпіталізовані до іншого населеного пункту на трьох вантажних автомобілях. Також є інформація про загибель щонайменше 20 командирів.

За словами авторів публікації, будівлі гуртожитку завдано серйозних збитків. Місце події оточили, щоб уникнути поширення даних про те, що сталося.

"Не хочуть рознесення по всіх каналах цієї інформації (як було з Макіївкою), тому що поразка була серйозна, причому в тому квадраті стоїть ще й славне російське ППО, яке, очевидно, не врятувало кілька сотень солдатів від смерті", — пишуть у Telegram. -Канале.

Про удар ЗСУ по військовій базі російських окупантів у Гаврилівці також повідомляв український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко. Офіційних даних про влучання поки не надходило.

Нагадаємо, що в ніч із 31 грудня на 1 січня під удар ЗСУ потрапила будівля 19-го профтехучилища в окупованій Макіївці Донецької області. Внаслідок цього сотні російських військовослужбовців загинули або отримали поранення.

Ще Фокус писав про те, що в ніч проти 3 січня у місті Токмак Запорізької області було ліквідовано частину російських окупантів. За словами очевидців, загиблих російських військових у чорних пакетах вантажили на Камази з червоними хрестами.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ від 4 січня повідомлялося, що крім Токмака під удар ЗСУ також потрапили військові бази ЗС РФ у Бердянську, Мелітополі, Василівці та Пологах. За підсумками було знищено два склади боєприпасів, близько 10 одиниць бойової техніки та до 260 осіб особового складу.