Обошли Израиль и Польшу: Украина поднялась на 15 место в рейтинге самых сильных армий мира

Полномасштабное вторжение РФ повысило боеспособность украинской армии за счет финансовой и материальной помощи стран Запада. Однако страна-агрессор в рейтинге остается "второй армией мира".

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Украинская армия заняла 15 метро в рейтинге самых сильных армий мира по версии Global Fire Power (GFP), улучшив результат сразу на 7 позиций, в сравнении с показателем 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе полномасштабного вторжения РФ Запад начал активно помогать Украине военной техникой и средствами. Это повысило боеспособность ВСУ, отмечают аналитики.

"2023 год станет критическим в направлении кровавого российско-украинского конфликта, поскольку влияние длительной войны против более крупной соседней державы в конечном итоге выявятся", — отмечают GFP.

Теперь Украина расположена между Египтом и Австралией. Показатель украинской армии — 0,2516. Чем ниже этот показатель, тем лучше. На первом месте находятся Соединенные Штаты с показателем 0,0712.

[ + – ] Украина заняла 15 место в рейтинге самых сильных армий мира

При этом стоит отметить, что РФ остается на 2 месте с показателем 0,0714. Несмотря на количественное и материальное преимущество перед Украиной, РФ показывает низкий уровень готовности армии, подготовки руководства, и снабжения. Также авторы не стали учитывать потери ВС РФ в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Вдобавок Global Fire Power считает технику, которая стоит на хранении, и ее техническое состояние не учитывается. Поэтому РФ занимает 1 место в мире по количеству танков — 12 566 единиц, а Украина — 13 — 1 890 машин.

Первая пятерка самых сильных армий мира по версии GFP:

США

Россия

Китай

Индия

Великобритания

Напомним, 5 января волонтер Сергей Иволгин опубликовал фото первой зафиксированной потери экспортной версии танка Т-90С ВС РФ в Украине.

28 ноября портал Oryx подсчитал, что ВСУ затрофеили российской боевой техники почти на 2 млрд долларов.