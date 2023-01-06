Обійшли Ізраїль та Польщу: Україна піднялася на 15 місце у рейтингу найсильніших армій світу

Повномасштабне вторгнення РФ підвищило боєздатність української армії за рахунок фінансової та матеріальної допомоги країн Заходу. Проте країна-агресор у рейтингу залишається "другою армією світу".

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Українська армія зайняла 15 місце у рейтингу найсильніших армій світу за версією Global Fire Power (GFP), покращивши результат одразу на 7 позицій порівняно з показником 2022 року. Про це повідомляє сайт організації.

У ході повномасштабного вторгнення РФ Захід почав активно допомагати Україні військовою технікою та засобами. Це підвищило боєздатність ЗСУ, зазначають аналітики.

"2023 стане критичним у напрямку кривавого російсько-українського конфлікту, оскільки вплив тривалої війни проти більшої сусідньої держави в кінцевому підсумку виявиться", — зазначають GFP.

Тепер Україна розташована між Єгиптом та Австралією. Показник української армії – 0,2516. Чим нижчий цей показник, тим краще. На першому місці Сполучені Штати з показником 0,0712.

[ + – ] Україна посіла 15 місце у рейтингу найсильніших армій світу

При цьому варто зазначити, що РФ залишається на 2-му місці з показником 0,0714. Незважаючи на кількісну та матеріальну перевагу перед Україною, РФ показує низький рівень готовності армії, підготовки керівництва та постачання. Також автори не стали враховувати втрати ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну. На додачу Global Fire Power рахує техніку, яка стоїть на зберіганні, і її технічний стан не враховується. Тому РФ посідає 1 місце у світі за кількістю танків – 12 566 одиниць, а Україна – 13 – 1 890 машин.

Перша п'ятірка найсильніших армій світу за версією GFP:

США

Росія

Китай

Індія

Великобританія

Нагадаємо, 5 січня волонтер Сергій Іволгін опублікував фото першої зафіксованої втрати експортної версії танка Т-90С ЗС РФ в Україні.

28 листопада портал Oryx підрахував, що ЗСУ затрофеїли російської бойової техніки майже на 2 млрд доларів.