Потери ВС РФ: из Ростова в Кемеровскую область прибыл поезд с трупами оккупантов, — Генштаб

В украинском командовании рассказали, что для пополнения потерь и возобновления наступления ВС РФ перемещают в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и боеприпасы.

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Российские войска продолжают нести потери на войне в Украине. 5 января из российского города Ростов-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с трупами военных РФ. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке за 8 января.

По информации ведомства, тела оккупантов должны разгрузить в местные морги. В ВСУ также уточнили, что за последние сутки были ликвидированы 430 российских солдат. По состоянию на 8 января украинские военные уничтожили 111170 военных России с момента начала полномасштабного вторжения.

Тем временем ВС РФ перемещают в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Цель оккупантов — пополнить потери и возобновить наступление.

"Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском — оккупанты обороняются", — заявили в Генштабе.

Напомним, 7 января в Генштабе сообщили, что за сутки украинские военные ликвидировали 490 оккупантов, 2 танка и 3 артиллерийских системы.

6 января представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что в России планируют провести новую волну мобилизации и пополнить ВС РФ еще на 500 тысяч. По его словам, мобилизованных россиян планируют привлечь к наступательным операциям ВС РФ весной и летом на востоке и юге Украины.