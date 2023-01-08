Втрати ЗС РФ: із Ростова до Кемеровської області прибув потяг із трупами окупантів, — Генштаб

В українському командуванні розповіли, що для поповнення втрат та поновлення наступу ЗС РФ переміщують до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння та боєприпаси.

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Російські війська продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. 5 січня з російського міста Ростов-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд із трупами військових РФ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні за 8 січня.

За інформацією відомства, тіла окупантів мають розвантажити до місцевих моргів. У ЗСУ також уточнили, що за останню добу ліквідовано 430 російських солдатів. Станом на 8 січня українські військові знищили 111 170 військових Росії з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Тим часом ЗС РФ переміщують у райони ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Ціль окупантів — поповнити втрати та відновити наступ.

"Завдаючи великих втрат, ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському і намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському — окупанти обороняються", — заявили в Генштабі.

Нагадаємо, 7 січня в Генштабі повідомили, що за добу українські військові ліквідували 490 окупантів, 2 танки та 3 артилерійські системи.

6 січня представник ГУР Вадим Скибицький розповів, що у Росії планують провести нову хвилю мобілізації та поповнити ЗС РФ ще на 500 тисяч. За його словами, мобілізованих росіян планують залучити до наступальних операцій ЗС РФ навесні та влітку на сході та півдні України.