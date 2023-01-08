Войска РФ еще далеки от окружения ВСУ в Бахмуте, — ISW

Несмотря на утверждения россиян, ничего не предвещает неминуемого окружения Бахмута на фоне недавних небольших успехов ВС РФ в Соледаре..

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Российские войска еще далеки от того, чтобы достичь оперативного окружения ВСУ в Бахмуте. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за вечер 7 января.

Несмотря на утверждения россиян, ничего не предвещает неминуемого окружения Бахмута на фоне недавних незначительных успехов ВС РФ в Соледаре. Даже учитывая заявления российских военкоров, что ВС РФ уже ведут бои на окраинах села Раздоловка, которое находится примерно в 6 км на северо-запад от Соледара, российские войска еще далеки от того, чтобы достичь оперативного окружения Бахмута.

В отчете говорится, что для того, чтобы перерезать пути снабжения ВСУ, оккупантам нужно установить контроль над трассой Северск-Бахмут. Но в настоящее время ВС РФ находятся еще в 7 км от этой трассы, согласно известному положению российских войск во время наступления в районе Соледара. Также российским войскам нужно взять контроль над трассой Славянск-Бахмут, которая находится в 13 км от известного местоположения оккупантов.

[ + – ] Российские войска еще далеки от того, чтобы достичь оперативного окружения ВСУ в Бахмуте Фото: Institute for the study of war

По словам экспертов, ВС РФ продвигается в этом районе боевых действий в последнее время со скоростью в несколько сотен метров в сутки. Поэтому эксперты Института изучения войны делают вывод, что россияне вряд ли смогут совершить мощное наступление вперед с целью перерезать линии снабжения ВСУ. И к тому же маловероятно, что российским войскам удастся продвинуться вперед таким образом, чтобы окружить Бахмут.

Также в отчете сказано, что даже если у оккупантов получится перерезать пути снабжения ВСУ на трассе Славянск-Бахмут, то у украинской армии все равно остаются пути для получения всего необходимого. В Институте изучения войны считают, что любые обсуждения потенциального окружения Бахмута на данный момент выглядят достаточно странно.

В отчете ISW сказано, что и ВСУ, и российские оккупанты продолжают наступать в районе Сватово и Кременной. Также эксперты говорят о незначительных успехах в наступлении россиян на Соледар, но украинская армия, по состоянию на 7 января, контролирует этот город. Кроме этого, ВС РФ продолжают атаки позиций ВСУ южнее Бахмута, но эти ататки украинская армия отражает.

Как уже писал Фокус, российские войска обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия". При этом в Миноброны РФ утверждали, что с 12:00 6 января был введен временный режим прекращения огня в Украине по приказу Путина.

Также Фокус писал, что по данным Центра национального сопротивления, российские военные могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища. в оккупированный город Сватово прибыло российское инженерно-саперное подразделение, которое будет изучать возможность подрыва дамбы.