"Поддержать градус": в ВСУ рассказали, как мобилизация в РФ повлияет на войну (видео)

По данным представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, Россия может планировать стратегическое наступление после проведения мобилизации.

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Новая волна мобилизации не поможет России существенно улучшить ситуацию на фронте. Об этом во вторник, 10 января, сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По словам военного, мероприятия по мобилизации в России помогут оккупантам сохранить определенную динамику на фронте.

"Главным их ресурсом остается личный состав. То есть не какие-то там технические ноу-хау, роботизированные системы или беспилотные аппараты, а именно личный состав. Поэтому это для них просто необходимая мера, чтобы держать такой градус войны и такую динамику в надежде получать какие-то тактические предварительные успехи", — заявил Череватый.

Спикер отметил, что в Кремле могут вынашивать план нового стратегического наступления, который они надеются воплотить с помощью новых мобилизованных. Однако в ВСУ убеждены, что такая операция не будет иметь успеха на фронте.

"Возможно, задумывают в будущем какое-то стратегическое наступление, но если это только за счет личного состава — это сложно представить. Особенно при условиях, на что мы все надеемся, когда продолжится мощная поддержка демократического мира. И к нам будут пребывать и в дальнейшем высокоточные системы поражения", — добавил Череватый.

Он также подчеркнул, что в руках украинцев новейшее вооружение может существенно менять логику боевых действий, в том числе при условии превосходящего по численности противника.

Напомним, 10 января в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что новая волна мобилизации, которую могут объявить в России уже 15 января, не помешает Силам обороны проводить наступательные операции на передовой. В военной разведке предполагают, что за счет мобилизации Кремль хочет организовать свое наступление для оккупации новых территорий.

Ранее, 9 января, Центр национального сопротивления сообщал, что на оккупированном Донбассе россияне составляют списки детей для возможной мобилизации.