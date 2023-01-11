"Политическая ставка": захват Соледара будет "пустой победой" для России, — эксперт

По мнению аналитиков, гипотетический захват Соледара или даже Бахмута ничего не изменит на общем театре военных действий.

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Если РФ сможет захватить Соледар, то ее положение в войне не поменяется. Захват небольшого города имеет больше политическое значение. Об этом заявил профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета США Уильям Рено изданию Newsweek.

По его словам, попытка захватить Соледар – часть большой битвы за Бахмут, который российские оккупанты штурмуют уже несколько месяцев.

"Захват Россией любого из них (Бахмута или Соледара, ред.) может выровнять линию фронта, но не станет значительной стратегической победой и не улучшит долгосрочные перспективы", — сказал эксперт.

Однако, по его словам, и Украина, и Россия считают битву за Бахмут важной из-за ее политического значения. Рено считает, что Москва попытается оправдаться тем, что якобы защищает народ так называемой "ДНР", а Киев предает Бахмуту то же значение, что в начале войны Мариуполю.

А вот бывший полковник разведки армии США Дэн Соллер сказал журналистам, что тактическая выгода для РФ от захвата Соледара будет ограниченной. Он также считает, что это лишь попытка захватить более крупный Бахмут, перекрыв ему одну из линий снабжения.

Профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, что даже гипотетический захват Бахмута мало что изменит на общем театре военных действий. Россия в последние месяцы войны не заимела ни одной победы, а потому ей нужно хоть что-то, чтобы показать, в каком "направлении" с точки зрения идеологии движется война.

Ранее Фокус писал, что Арестович заявил, что окраины Соледара под контролем оккупантов. По словам советника ОП, оккупанты не смогли захватить Бахмут, а потому решили взяться за Соледар в силу особенности местности.

Еще напомним, что под Соледаром ранение получил известный актер Дмитрий Линартович. У бойца диагностировали тяжелую контузию. Для его лечения и восстановления начали собирать финансовую помощь.

Также сообщалось, что боец ВСУ рассказал журналистам, что ситуация с обороной Соледара критическая для ВСУ. В городе есть большая серая зона, а здания и позиции каждый день переходят под контроль то ВСУ, то российских оккупантов.