"Слил Рогозина": в России рассказали, как Евгений Пригожин расправляется с конкурентами

"Повар Путина", по словам социолога Игоря Эйдмана, отстаивает свое право на госфинансирование самыми жестокими методами.

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Владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, пытаясь конкурировать с российскими политиками за финансирование, мог "слить" месторасположение бывшего руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Подобное мнение 10 января в интервью агентству УНИАН озвучил российский социолог и блогер Игорь Эйдман.

По его словам, в РФ в последнее время растет количество частных военных компаний, которые создают по принципу "Группы Вагнера". К примеру, приближенный к главе Кремля олигарх Геннадий Тимченко сформировал ЧВК "Редут".

Эйдман отмечает, что создать свою частную армию попытался попавший 21 декабря 2022 под обстрел в оккупированном Донецке бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, что могло послужить причиной конфликта с Евгением Пригожиным. В этом контексте социолог не исключает, что владелец "Группы Вагнера" мог "слить" месторасположение своего оппонента, чтобы избавиться от конкурента в борьбе за государственное финансирование.

"Сейчас Пригожин там главные куски отгрызает, но другие, какой-нибудь Рогозин думает: "Почему бы мне туда не пристроиться?". Я, кстати, уверен, что координаты Рогозина слил Пригожин, потому что до этого у них была жесточайшая публичная перепалка. Видимо, Пригожин был страшно недоволен, что Рогозин начал тянуть свои шаловливые ручки к его куску военного пирога, и угрожал ему откровенно", — продолжил Эйдман в общении с журналистами.

Социолог отметил, что владелец "Группы Вагнера" пытается отстаивать свое право на государственное финансирование самыми жестокими методами, о чем свидетельствует инцидент с Рогозиным, который попал под обстрел в Донецке.

Отдельно Игорь Эйдман назвал Евгения Пригожина "очень агрессивным деятелем", которому удалось "продать себя" президенту Владимиру Путину в статусе единственного эффективного человека на войне, благодаря чему глава Кремля якобы лично "крышует вагнеровцев".

"Если бы не Путин — Пригожина уже давно сожрали бы. Конкурировать с такими мощными структурами, как ФСБ, он даже своей частной армией не может", — резюмировал Эйдман в интервью агентству УНИАН.

Несколькими днями ранее в Офисе президента Украины комментировали стремительно развивающуюся политическую карьеру владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Как отмечал советник главы ОП Михаил Подоляк, бизнесмен считает себя главным "ньюсмейкером" войны и рассчитывает стать преемником Владимира Путина.

Помимо этого, 9 января в Государственном департаменте также отмечали, что владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин стремительно усиливает свое влияние в России.