Ситуация в Соледаре тяжелая, но контролируемая, — боец ВСУ

По словам командира отдельной тактической группы аэроразведки, рубежи в Соледаре остаются под надежным контролем ВСУ.

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С вечера 10 января Вооруженные силы РФ не смогли улучшить свое положение в Соледаре. Об этом сообщил командир взвода 2-й штурмовой роты при 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" в своем Telegram-канале.

"Ситуация абсолютно контролируемая по состоянию на 10 часов утра. Ситуация с вечера для оккупантов не улучшилась. Все рубежи сохранены и под надежным контролем ВСУ", — рассказал Мадяр.

Он также опубликовал видео, на котором показал, как его тактическая группа с помощью дронов выявляет позиции ВС РФ в Соледаре.

Что происходит в Соледаре?

11 января "Группа Вагнера" в доказательство того, что Соледар уже якобы захвачен опубликовали фотографии из соляных пещер в городе. Однако OSINT-аналитик под ником Def Mon отмечает, что фото могли быть сняты в другом месте.

[ + – ] "Вагнеровцы" могли выдать фото из других пещер в Соледар

В тот же день командир взвода 2-й штурмовой роты Роберт Бровди опроверг эту информацию. По его словам ситуация в прифронтовом Соледара похожа на "ад", но информация об окружении и "котле" не соответствует действительности. Он также добавил, что Силы обороны Украины приложили максимум усилий для отражения масштабного наступления ВС РФ, которые пытаются прорвать линию обороны украинских военнослужащих.

Информацию "вагнеровцев" также опровергли в Генштабе.

"Оккупанты говорят, что он под их контролем, это неправда. Детали в сводке Генштаба ждите", — сказал представитель Сил обороны Украины Восточного направления Сергей Череватый.

Напомним, 11 января бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что Захват части Соледара является тактическим успехом для ВС РФ, но фронт не был прорван и российским военнослужащим не удалось организовать окружение Сил обороны Украины.