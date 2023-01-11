РФ может позволить себе нести огромные потери, пытаясь захватить каждый город, — эксперт

По словам специалиста, Россия может использовать численное преимущество месяцами и даже годами. Именно это позволяет ей хоть как-то захватывать новые территории Украины.

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Кремль намерен продолжать войну, используя стратегию "закидывания мясом" за счет численного преимущества. Об этом заявил профессор политологии в Государственном университете Сан-Диего Михаил Алексеев, о чем пишет Newsweek.

По его словам, только так Россия может хоть как-то оккупировать новые территории Украины.

"Это своего рода стратегия, которую Кремль мог бы продлить на многие месяцы, если не годы. В соответствии с ней Москва сохраняет уже оккупированные территории и продолжает медленно оккупировать новые", — сказал Алексеев.

По его словам, "безжалостные, жестокие атаки" России в районе Бахмута были характерной чертой этой войны в течение нескольких месяцев. Дело в том, что контроль над Бахмутом даст России доступ к более быстрому массовому продвижению, особенно к Славянску и Краматорску.

"Это (Бахмут, ред.) один из лучших опорных пунктов обороны, которые есть у Украины по всем фронтам, он был построен в ходе войны на Донбассе в 2014 году", — заявил эксперт.

Алексеев отметил, что на данный момент наемники "группы Вагнера" атакуют Соледар, в то время как российская армия больше сосредоточена на Бахмуте.

"Способность Украины защищать эти районы значительна, и украинские вооруженные силы были более сообразительны и эффективны в развертывании войск и боевых действиях", — отметил специалист.

По его словам, Украине нужна значительная помощь Запада, чтобы удержать оборону Бахмута. И это еще один стратегический аспект российского расчета — ставка на усталость Запада от постоянной поддержки Украины.

Также сообщалось, что в Генштабе рассказали о потерях оккупантов. По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, сегодня в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.

Ранее Фокус писал, что в CNN заявили, что ВСУ не собираются выходить из Соледара. Журналисты слышали сильный артиллерийский обстрел в окрестностях Соледара. Один из украинских солдат сказал, что ситуация очень сложная — следующие 24 часа будут решающими.

Еще напомним, что журналист Бутусов рассказал, чего не хватает украинским военным на передовой. По словам журналиста, средства термозащиты особенно необходимы операторам разведывательных и ударных дронов.