Пригожин сообщил, что в боях за Соледар погиб британец: в Лондоне отреагировали (фото)

Медиа Пригожина сообщили, что пропавшие британцы якобы воевали на стороне ВСУ, однако украинские и британские СМИ заявляют, что они занимались волонтерской деятельностью.

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В Соледаре погиб один из двух ранее пропавших гражданин Великобритании. Об этом сообщили на телеграм-канале Gray Zone, который принадлежит главе "группы Вагнера" Евгению Пригожину.

"Евгений Пригожин также сообщил, что в ходе боев за Соледар в боях с "Группой Вагнера" были убит как минимум один из двух граждан Великобритании – ими были Эндрю Бэгшоу (Andrew Bagshaw) и Кристофер Пэрри (Christopher Parry)", — сказано в сообщении.

Также говорится, что документы обоих британцев были найдены на теле погибшего, который якобы воевал с наемниками на стороне ВСУ.

[ + – ] Документы британских волонтеров

Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил у себя в Telegram, что слова о том, что британцы воевали на стороне Украины – ложь. По его словам, они были волонтерами, которые вывозили гражданских из Соледара.

"Эти двое настоящие герои. Но никакого отношения к военным они не имеют. Оба волонтера, которые неоднократно вывозили мирных людей из Бахмута и Соледара. Ничего, что говорило бы об их принадлежности к Вооруженным Силам, у них не было", — написал Цаплиенко.

По его словам, волонтеры пропали 6 января. В последний раз их черный джип видели, когда он двигался в сторону Соледара. Однако к нужному адресу они не доехали, а их мобильные телефоны с момента пропажи (примерно в 08:45 утра) не работают.

В министерстве иностранных дел Великобритании уже отреагировали на информацию о нахождении тела Эндрю Бэгшоу. Как пишет Sky News, в МИД заявили, что поддерживают семьи британцев, которые пропали без вести в Украине.

Издание также пишет, что британцы не воевали на стороне Украины, а занимались волонтерской деятельностью.

"Бэгшоу проживает в Новой Зеландии, и его семья ранее опубликовала заявление, в котором говорилось, что он отправился в Украину, потому что считал это нравственно правильным поступком", — сказано в сообщении.

А вот Кристофер Пэрри, как сообщается, работал тренером по бегу в Челтнеме, когда Россия вторглась в Украину 24 февраля прошлого года.

Ранее Фокус писал, что появились свежие спутниковые снимки Соледара и Бахмута. На фотографиях можно увидеть, как выглядел Соледар в августе 2022 года и в январе 2023 года.

Также сообщалось, что эксперты рассказали, почему РФ так упорно пытается захватить Соледар. Журналисты пишут, что в городе продолжаются бои. Тактика ВСУ может состоять в том, чтобы вызывать атаки пехоты противника волна за волной. Таким образом украинские воины могут нанести врагу тяжелые потери

Напомним, что в Генштабе рассказали о потерях оккупантов. По словам спикера Генштаба Александра Штупуна, сегодня в Соледаре российские военные предприняли попытку штурма, но вынуждены были отступить.